أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، عرض برنامج «السر في الحدوتة»، ومنع ظهور مقدمته المذيعة سارة هادي لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد استضافة المتهم بالتحرش في واقعة «فتاة الأتوبيس».

منع ظهور المتحرش

كما قرر المجلس إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور مقدمة البرنامج وضيف الحلقة المتهم في قضية التحرش، خصوصاً أن قضيته لا تزال قيد تحقيقات النيابة العامة، وذلك لحين انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس من فحص الواقعة، وإجراء التحقيقات اللازمة.

وأثارت استضافة المتهم بواقعة التحرش على شاشة التلفزيون جدلاً كبيراً بين المصريين، وأعرب كثيرون عن رفضهم هذه الخطوة التي تؤجج مشاعر المجني عليها وجميع ضحايا التحرش، معتبرين أن هذه الخطوة تدعو للفوضى الإعلامية وتخالف المواثيق.

فيما طالب كثيرون بوقف البرنامج ومحاسبة القناة والمذيعة، مؤكدين أن المذيعة وطاقم إعداد البرنامج قصدوا إثارة الجدل والشهرة على حساب ميثاق الإعلام والقانون المصري.