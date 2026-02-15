كشفت الفنانة المصرية نيرمين الفقي أصعب قرار اتخذته في بداياتها الفنية، مؤكدة اعتذارها عن المشاركة في فيلم الزعيم، مع عادل إمام، بسبب قبلة، رغم إدراكها قيمة الفرصة وتأثيرها الكبير على مسيرتها.

وأوضحت نيرمين في تصريحات على هامش حضورها فعالية فنية أخيراً، بأن القبلة من الناحية الفنية أمر طبيعي في عالم التمثيل، لكنها لم تستطع تقديمها في ذلك الوقت، قائلة إنها كانت تواجه بعض التحفظات الشخصية في بداياتها الفنية، ما جعلها تتراجع عن خوض التجربة.

وأضافت: أدرك جيداً أن العمل أمام عادل إمام كان من الممكن أن يختصر علي سنوات طويلة من الاجتهاد والسعي، مؤكدة: «لو كنت اشتغلت معاه كنت وفرت على نفسي مشوار طويل جداً ومرهق، لأنه النجم الأوحد».

ظروف خاصة

وأشارت نيرمين الفقي إلى أن عدم تعاونها مع الزعيم لم يكن لعدم الرغبة في العمل معه، بل لظروف خاصة بها في تلك المرحلة.

من ناحية أخرى، تعود نيرمين الفقي للمنافسة بالموسم الرمضاني القادم بعد غياب العام الماضي، إذ تشارك في مسلسل «أولاد الراعي»، مع النجمين ماجد المصري وخالد الصاوي، إذ تجسد شخصية زوجة خالد الصاوي، كما تمر حياتها بالعديد من الأزمات التي تحاول التغلب عليها.

مسلسل «أولاد الراعي» بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نيرمين الفقي، إيهاب فهمي، أمل بوشوشة، فادية عبدالغني، ويعرض العمل في 30 حلقة، وهو من نوعية مسلسلات الإثارة والتشويق.