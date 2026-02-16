في مشهدٍ حصد تفاعلا واسعا، وعلى رمال شاطئ دبي تحت ألوان الغروب، أعلن صانع المحتوى اللبناني رامي حمدان خطوبته على المؤثرة السويدية من أصل سوري سيدرا عمارة المعروفة بـ«سيدرا بيوتي»، في لحظة وثقها الثنائي عبر فيديو نشر على «إنستغرام» وأشعل منصات التواصل.

وقف رامي أمام سيدرا ممسكًا بخاتم الزواج، وسألها بالإنجليزية: «Will you marry me؟»، وسط أجواء عائلية دافئة وحضور عدد من المقربين، لترد بالموافقة في لقطة حصدت تفاعلاً واسعًا خلال ساعات، وتصدرت محركات البحث.

لحظة خاصة أمام العائلة

العرض جاء بحضور عائلتي الطرفين، في أجواء اتسمت بالرومانسية والبساطة، ما أضفى على المناسبة طابعًا عائليًا حميميًا. وسرعان ما تناقل رواد مواقع التواصل المقطع، بينما انهالت التهاني من المتابعين وعدد من المشاهير، متمنين للثنائي حياة مليئة بالحب والاستقرار.

من هما؟

رامي حمدان صانع محتوى لبناني مقيم في دبي، برز خلال السنوات الأخيرة عبر مقاطع يومية توثق نمط الحياة والفعاليات الاجتماعية، ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة على «تيك توك» و«سناب شات» و«إنستغرام».

أما سيدرا بيوتي فهي مؤثرة سورية – سويدية، تُعد من أبرز صانعات المحتوى في مجال الجمال ونمط الحياة عربيًا، ونجحت في بناء حضور قوي على «يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك»، مع ملايين المتابعين داخل المنطقة وخارجها.

قصة تفاعل سبق الإعلان

علاقة الثنائي كانت محل تكهنات خلال الفترة الماضية بعد ظهورهما المتكرر في مناسبات اجتماعية ومقاطع مشتركة، قبل أن يحسم رامي الأمر بإعلان رسمي في 15 فبراير 2026، مؤكدًا انتقال العلاقة إلى خطوة الارتباط.

ومع انتشار الفيديو، تحولت الخطوبة إلى حديث المنصات، في واحدة من أبرز لحظات السوشيال ميديا لهذا الأسبوع، لتبدأ رحلة جديدة لثنائي اعتاد مشاركة تفاصيل يومياته مع الجمهور، لكن هذه المرة… من بوابة الحياة الزوجية.