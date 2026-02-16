أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» مهمتين علميتين، لدراسة التيارات الكهربائية في الشفق القطبي؛ بهدف فهم حركة الإلكترونات وما يسبب انقلاب تدفقها إلى الفضاء بدلا من الأرض.

وانطلقت المهمتان من مدرج أبحاث بوكر فلات بالقرب من فيربانكس بولاية /آلاسكا/، على متن صاروخين مزودين بمعدات علمية لجمع بيانات دقيقة من الغلاف الجوي خلال فترة قصيرة، لتوفير معلومات لم تُسجل من قبل عن الشفق القطبي.

وذكرت الوكالة أن مهمة «BADASS» ركّزت على دراسة الشفق الأسود، وهو حدث نادر تصعد فيه الإلكترونات إلى الفضاء بدلا من التدفق نحو الأرض، بينما استخدمت مهمة «GNEISS» لرسم ما يشبه بالتصوير المقطعي للتيارات الكهربائية داخل الشفق القطبي، ما أتاح رؤية ثلاثية الأبعاد لتوزيع التيارات داخل الشفق.

يذكر أن دراسة الشفق القطبي تعد مهمة جدا، بسبب ارتباطها بالعواصف المغناطيسية الأرضية التي قد تؤثر على الأقمار الصناعية، وتهدد سلامة رواد الفضاء، كما يمكن أن تسبب انقطاعات في الكهرباء، فضلا عن تغيير مسارات الطيران، والتداخل مع الإرسال الإذاعي على الأرض.