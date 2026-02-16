لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة إثر انفجار عنيف داخل متجر لبيع الألعاب النارية في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، وفق ما أعلنته السلطات في بيان رسمي.

وأوضحت الجهات المعنية أن «سوء استخدام» الألعاب النارية من قبل شخص أو أكثر أدى إلى اندلاع الانفجار داخل متجر قريب، ما تسبب في خسائر بشرية وأضرار مادية.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار بحلول الساعة 16:00 (08:00 بتوقيت غرينتش)، بينما باشرت السلطات تحقيقًا رسميًا لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.

وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه المناطق الريفية الصينية استخدامًا مكثفًا للألعاب النارية، لا سيما مع اقتراب احتفالات رأس السنة القمرية، حيث تُعد هذه الألعاب جزءًا من الطقوس التقليدية للاحتفال بالمناسبات والأعياد.

وتم فتح التحقيق في الحادثة، كما أوقِف المسؤولون عنها. وتتكرر الحوادث الصناعية في البلاد بسبب التراخي أحيانًا في تطبيق معايير السلامة.