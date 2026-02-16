أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2025، في خطوة تعكس متانة مركزها المالي واستمرار نهجها في مكافأة المساهمين.

122.4 مليون ريال إجمالي التوزيعات

وأوضحت «أسمنت السعودية»، في بيان لها على تداول السعودية اليوم، أن إجمالي التوزيعات المقترحة يبلغ 122.4 مليون ريال، سيتم توزيعها على 153 مليون سهم مستحق، بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد، ما يمثل 8% من القيمة الاسمية للسهم.

أحقية الأرباح.. مرتبطة بانعقاد الجمعية

وبيّنت أن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي «أسمنت السعودية» المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة، والمقيدين في سجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأشارت إلى أن موعد انعقاد الجمعية سيُعلن عنه لاحقاً، بعد استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

موعد الصرف يُحدد لاحقاً

وأكدت «أسمنت السعودية» أن تاريخ توزيع الأرباح سيُعلن في وقت لاحق، مشددة على عدم وجود جهات رسمية أخرى يتطلب الحصول على عدم ممانعتها لإتمام عملية التوزيع.