استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في المدينة المنورة، أصحاب الفضيلة العلماء، والمسؤولين، وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.
وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.
وتبادل ولي العهد التهنئة مع الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
حضر الاستقبال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بدر بن محمد بن جلوي، والأمير فهد بن سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والوزراء.
Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdulaziz received in Medina, the esteemed scholars, officials, and a group of citizens who came to greet him and congratulate him on the occasion of the blessed month of Ramadan.
At the beginning of the reception, everyone listened to a recitation of verses from the Holy Quran.
Then, the attendees had the honor of greeting the Crown Prince.
The Crown Prince exchanged congratulations with everyone on the occasion of the blessed month of Ramadan, asking Almighty God to accept from everyone their fasting, prayers, and good deeds.
Present at the reception were the Emir of the Medina Region, Prince Salman bin Sultan bin Abdulaziz, Minister of State and Member of the Council of Ministers, Prince Turki bin Mohammed bin Fahd bin Abdulaziz, Deputy Emir of the Riyadh Region, Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, Deputy Emir of the Medina Region, Prince Saud bin Nahar bin Saud bin Abdulaziz, Prince Mohammed bin Nahar bin Saud bin Abdulaziz, Minister of Culture, Prince Badr bin Abdullah bin Farhan, Prince Saud bin Salman bin Abdulaziz, Prince Faisal bin Badr bin Mohammed bin Jiluwi, Prince Fahd bin Salman bin Sultan bin Abdulaziz, Prince Nahar bin Saud bin Nahar bin Saud bin Abdulaziz, and the ministers.