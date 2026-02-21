استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في المدينة المنورة، أصحاب الفضيلة العلماء، والمسؤولين، وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الحضور بالسلام على ولي العهد.

وتبادل ولي العهد التهنئة مع الجميع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

حضر الاستقبال أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بدر بن محمد بن جلوي، والأمير فهد بن سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير نهار بن سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، والوزراء.