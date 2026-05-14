انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم (الخميس)، جلسة المفاوضات الثالثة بين إسرائيل ولبنان، برعاية من الحكومة الأمريكية.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المفاوضات انطلقت بعد وصول وفد التفاوض اللبناني الذي تقوده السفيرة لدى واشنطن ندى حمادة معوض، والسفير السابق المبعوث الخاص سيمون كرم، وكذلك وفد التفاوض الإسرائيلي الذي يقوده السفير في واشنطن يحيئيل ليتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية.



ومن المقرر أن تستمر جلسات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ليومين يتم خلالها بحث وقف إطلاق النار، ونزح سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.



بدورها، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام بحثا المفاوضات في واشنطن في ضوء التوجيهات المعطاة للوفد اللبناني، مؤكدة أن الرئيس عون استقبل رئيس الوزراء بقصر بعبدا واتفقا على مواكبة المفاوضات من خلال التواصل الدائم، كما اتفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع القادم.



وأطلع رئيس الوزراء نواف سلام الرئيس عون على نتائج زيارته الأخيرة إلى سورية والمحادثات التي أجراها مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى اللقاءات التي عقدها الوزراء اللبنانيون مع نظرائهم السوريين.



وأكد سلام أن الأجواء كانت إيجابية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، على أن يواصل الوزراء من الجانبين التواصل لمتابعة تنفيذ المواضيع التي جرى البحث فيها.