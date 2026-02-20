أظهر التحديث الجديد في منصة «أبشر» إمكانية إصدار وتجديد جواز السفر للمواطنين، دون شرط سداد المخالفات المرورية كمتطلب رئيسي عند طلب الخدمة.

و سمحت منصة أبشر عند طلب خدمة إصدار جواز سفر أو تجديده دون اشتراط سداد المخالفات المرورية، ويأتي ذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل العوائق عند إتمام معاملاتهم الرسمية، لإنجاز الخدمات بسرعة وكفاءة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد.

الجدير بالذكر نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» خلال شهر ديسمبر الماضي (41,104,448) عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد بلغ عدد العمليات المنفذة 38,495,732، تضمنت إجراء 31,884,329 عملية استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى 2,608,716.

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,638,165 عملية، منها 3,546,449 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 2,311,995 عملية، و538,997 عملية منفّذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد تم إصدار 135,489 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و1,770 استفسارًا عامًا عن البصمة، و225 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد.