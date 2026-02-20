حدّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين مواعيد زيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي خلال رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها لتنظيم حركة الزوّار وتمكينهم من أداء الزيارة بسهولة وطمأنينة ضمن منظومة تشغيلية متكاملة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن مواعيد الزيارة خلال العشرين الأولى من رمضان ستكون على فترتين للرجال؛ حيث تبدأ الفترة الأولى من 11:20 صباحاً حتى 8:00 مساءً، فيما تمتد الفترة الثانية من 2:00 صباحاً حتى 5:00 صباحاً. أما النساء، فتكون الزيارة خلال الفترة الأولى من 11:00 مساءً حتى 1:40 صباحاً، والفترة الثانية من 6:00 صباحاً حتى 11:00 صباحاً.

وخلال العشر الأواخر من الشهر الكريم، بيّنت الهيئة أن الزيارة للرجال ستكون على ثلاث فترات: الأولى من 11:20 صباحاً حتى 8:00 مساءً، والثانية من 11:00 مساءً حتى 12:00 صباحاً، والثالثة من 2:00 صباحًا حتى 5:00 صباحاً. فيما خُصصت للنساء فترة واحدة تمتد من 6:00 صباحاً حتى 11:00 صباحاً. وأكّدت الهيئة، أن زيارة الروضة الشريفة تتطلب الحصول على موعد مسبق عبر تطبيق «نسك»، داعيةً الزوّار إلى الالتزام بالمواعيد والتعليمات التنظيمية بما يسهم في تسهيل الزيارة وتعزيز الأجواء الإيمانية داخل المسجد النبوي.