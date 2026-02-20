أكد مدرب فريق الخليج اليوناني جورجيوس دونيس جاهزية فريقه لمواجهة نيوم، مشيراً في المؤتمر الصحفي الذي أُقيم مساء اليوم إلى أن اللقاء يجمع بين فريقين متقاربين في جدول الترتيب، ما يمنحه طابعاً تنافسياً كبيراً وأهمية مضاعفة في هذه المرحلة من الموسم.



وأوضح دونيس أن المباراة تتطلب تركيزاً عالياً منذ الدقيقة الأولى، مبيناً أن نيوم فريق منظم ويملك عناصر مميزة وطموحاً واضحاً، الأمر الذي يستدعي الانضباط التكتيكي واستثمار الفرص بالشكل الأمثل طوال مجريات اللقاء.



وأضاف أن الجهاز الفني ركز خلال التحضيرات على تجهيز اللاعبين فنياً وذهنياً لمثل هذه المواجهات التي تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، مؤكداً ثقته في قدرة لاعبي الخليج على تقديم مستوى قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقع الفريق في سلم الترتيب.



واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية دعم جماهير الخليج، مشدداً على أن حضورهم يمنح اللاعبين دافعاً كبيراً داخل الملعب لتحقيق الهدف المنشود ومواصلة التقدم في المنافسة.