في خطوة تعكس تصاعد حضور الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية، حقق العقيد الطيار سلطان صالح السلوم إنجازًا مهنيًا نوعيًا بحصوله على شهادة «Associate Emergency Manager (AEM)» من المنظمة الدولية لمديري الطوارئ (IAEM)، ليُدرج اسمه كثاني سعودي ينال هذا التصنيف العالمي المرموق.

تصنيف دولي مرموق

وتُعد شهادة «AEM» من أبرز الشهادات الاحترافية في مجال إدارة الطوارئ عالميًا، إذ تُمنح للمتخصصين الذين يمتلكون مهارات عالية في إدارة الأزمات، والقدرة على التخطيط والاستجابة الفاعلة وفق معايير دولية دقيقة.

كفاءة وخبرة تخصصية

ويعكس هذا الإنجاز مستوى التأهيل المتقدم والخبرة المهنية التي يتمتع بها السلوم، كما يؤكد تنامي حضور الكفاءات السعودية في المجالات الدقيقة، خصوصًا في قطاع إدارة الأزمات والطوارئ، الذي يمثل أحد أهم ركائز الأمن والسلامة.

دعم وتمكين وطني

ويأتي هذا التميز امتدادًا لنهج المملكة في دعم وتطوير الكوادر الوطنية، وتمكينها من الوصول إلى أعلى المعايير العالمية، بما يعزز من جاهزية القطاعات الحيوية وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات بكفاءة عالية.