أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم (الخميس)، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لتكرار الاعتداءات الإيرانية العدائية على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً أن تمادي النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.



وشدد البديوي على دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها لتجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أن تلك الهجمات تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

ودعت الخارجية القطرية إلى ضرورة تجنيب المنطقة تبعات هذه الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مجددة تضامن دولة قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد أعلنت اعتراض وإسقاط 20 صاروخاً أُطلقت من إيران، موضحة أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

فيما قالت وزارة الداخلية البحرينية إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً تعرضت لإصابات بسيطة جراء العدوان الإيراني الآثم على البحرين، مؤكدة احتراق مركبات وتضرر منازل في المنامة ومدينة حمد نتيجة سقوط شظايا مسيّرات.