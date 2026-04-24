كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة مصرع رجل أعمال إثر سقوطه من شرفة شقة بالطابق الخامس في منطقة التجمع الأول أحد أرقى الأحياء الجديدة بالقاهرة، وذلك أثناء محاولته الهرب بشكل مفاجئ.

ووفقاً للتحريات الأولية، كان المتوفى في العقد الرابع من عمره متواجداً داخل الشقة برفقة سيدة في علاقة سريّة، وعندما طرق أقاربها باب الشقة فجأة، انتاب الرجل حالة شديدة من الذعر والخوف من افتضاح أمره، مما دفعه إلى محاولة الهرب عبر الشرفة.

وحاول المتوفى النزول إما باستخدام مواسير الشرفة أو الوصول إلى شرفة الطابق السفلي أو باستخدام ملاءة السرير في بعض الروايات الأولية، إلا أن توازنه اختل وسقط من علو شاهق، ليرتطم بالأرض ويفارق الحياة فوراً.

وانتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم التحفظ على الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، حيث أظهرت مناظرة الجثمان إصابة المتوفى بكسور مضاعفة ونزيف داخلي حاد أدى إلى الوفاة الفورية.

وتستمع النيابة العامة حالياً إلى أقوال السيدة وأقاربها وشهود العيان، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية أو دفع متعمد، وانتدب الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن أسباب الوفاة.