في عالم السيارات الفاخرة، حيث تُكتب القواعد بمحركات الـ 16 أسطوانة، حدث ما لم يكن في الحسبان. أعلنت بورشه الألمانية تخارجها من مشروعها المشترك مع العملاقين «بوجاتي» و«ريماك»، لتضع نقطة نهاية لفصلٍ كان يُفترض به أن يكون «مستقبل السيارات الخارقة». ولم يكن الخبر مجرد استغناء عن أصول، بل كشف تحالف استثماري دولي ضخم تقوده «بلو فايف كابيتال» (Blue Five Capital) بمشاركة صندوق أمريكي، والأكثر إثارة في هذا التحالف هو حضور اسمٍ بارز مرتبط بـ عائلة ساويرس المصرية.

هذا الوجود العربي في قلب أكثر صفقات العالم تعقيداً، يؤكد أن لعبة «السيارات الخارقة» لم تعد تدور في أروقة مصانع أوروبا فحسب، بل باتت تُدار من مكاتب صناديق الاستثمار العالمية.

المشروع الذي وُلد قبل سنوات ليكون «زواجاً» بين إرث بوجاتي العريق وتقنيات ريماك الكهربائية المذهلة، اصطدم بواقع السوق الجديد. فولكس فاجن، الشركة الأم، أعادت ترتيب أولوياتها تحت ضغط التحول الكهربائي الشرس، ولم تعد بورشه ترى في هذا «الزواج» أولوية إستراتيجية تخدم محافظها المالية.

هذه الصفقة ليست مجرد بيع حصص، بل هي إعلانٌ صريح عن انتهاء حقبة. في العالم الجديد، لم تعد القوة الحصانية وحدها هي العملة الصعبة، بل التكنولوجيا، والبرمجيات، والسيولة النقدية الضخمة. الشركات التي كانت تتفاخر بعدد الأسطوانات، باتت اليوم تتسابق على من يملك «خوارزميات» أسرع ومستثمرين أكثر جرأة.

ومع دخول مستثمرين جدد، تغادر بوجاتي وريماك «منطقة الراحة» الألمانية لتواجه مستقبلاً غامضاً ومثيراً في آنٍ واحد. فهل سنرى بوجاتي بهوية تقنية مغايرة؟ وهل تنجح ريماك في الحفاظ على بريقها بعيداً عن مظلة بورشه؟

الأمر المؤكد أننا أمام «فصل جديد»؛ حيث تُكتب قصص السيارات الخارقة هذه المرة ليس في ورشات التصميم فقط، بل في بورصات وول ستريت ومراكز الاستثمار العالمية.

وبينما تواصل بورشه ترتيب أوراقها في ظل تحديات العصر الكهربائي، تبدأ بوجاتي وريماك رحلة جديدة بتمويلٍ وقراراتٍ تتجاوز الحدود التقليدية لصناعة السيارات. ومع انتقال دفة الاستثمار نحو تحالفات تقودها رؤوس أموال دولية (بينها الحضور المصري اللافت) يثبت «عالم السرعة» مرة أخرى أن محركاته الحقيقية لم تعد تحت غطاء السيارة، بل في مكاتب صناع القرار والمستثمرين الذين يقررون اليوم من سيسيطر على طرقات المستقبل.