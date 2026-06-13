لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون جراء عاصفة ترابية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت منطقة "بانو" في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان.

وأفادت فرق الإنقاذ والسلطات الباكستانية اليوم بأن الرياح القوية تسببت في تضرر عدد من المنازل في مناطق متفرقة، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابة عدد من السكان، ونفقت أعداد من الماشية نتيجة الأحوال الجوية.

وتسببت العاصفة في أضرار واسعة بالمنازل والمتاجر والممتلكات الخاصة، بينما سارعت فرق الإنقاذ إلى المناطق المتضررة لإجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.