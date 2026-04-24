حسم الفنان المصري محمد رمضان الجدل الذي دار سابقاً حول إمكانية مشاركته في موسم رمضان المقبل، مؤكدًا تعاقده على عمل درامي جديد يعرض خلال موسم رمضان 2027 عبر شبكة MBC Group.

سبب الغياب عن الدراما

الفنان المصري محمد رمضان.

وأوضح رمضان في تصريحات تلفزيونية أن غيابه عن الدراما لم يكن ابتعادًا بقدر ما كان نتيجة انشغاله بمشروع سينمائي ضخم، وهو فيلم «أسد»، الذي استغرق وقتًا طويلًا في التحضير والتنفيذ.

عودة إلى المنافسة الرمضانية

وأشار إلى أنه انتهى أخيرًا من تصوير الفيلم، ويستعد حاليًا للتركيز على مشروعه التلفزيوني المقبل، مؤكدًا أن عودته ستكون بعمل يليق بتوقعات الجمهور في الموسم الرمضاني.

وتعيد هذه الخطوة محمد رمضان إلى المنافسة الدرامية، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها في مواسم سابقة، حيث ابتعد عن السباق الرمضاني بعد توقف دام لعدة سنوات.

موعد طرح فيلم أسد

ويترقب رمضان عرض فيلم «أسد» في دور السينما المصرية يوم 14 مايو 2026، على أن يبدأ عرضه في باقي الدول العربية اعتبارًا من 21 مايو 2026، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في نجاح العمل جماهيريًا.

أبطال وصناع الفيلم

ويجمع فيلم «أسد» نخبة من النجوم، بجانب رمضان، منهم: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، علي قاسم، وركين سعد، والفيلم من تأليف الثلاثي محمد دياب، شيرين دياب، وخالد دياب، ومن إخراج محمد دياب.