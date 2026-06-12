لم يتمالك لاعب منتخب المكسيك «راؤول خيمينيز» نفسه ودخل في نوبة بكاء مؤثرة فور تسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده في مرمى جنوب أفريقيا، بعدما أدرك أنه الهدف الأول في مسيرته ببطولات كأس العالم، وسط احتفالات صاخبة من زملائه و87 ألف متفرج في ملعب أزتيكا.



إذ هز «خيمينيز» في الدقيقة 67 شباك «البافانا بافانا» ليؤكد فوز المكسيك 2-0 في المباراة الافتتاحية لمونديال 2026. لكن اللحظة لم تكن عادية للمهاجم المكسيكي الذي سقط على ركبتيه منهمراً بالدموع، متأثراً بثقل اللحظة التاريخية وأهميتها على أرضه وبين جماهيره.