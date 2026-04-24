أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس (الخميس)، تشخيص إصابتي ثنائي الفريق أردا غولر وإيدير ميليتاو.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة غولر بإجهاد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وفي بيان آخر، أوضح ريال مدريد أن إيدير ميليتاو يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى.

مدة الغياب

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب نجميه، إلا أن صحيفة «ماركا» الإسبانية أكدت انتهاء موسم الثنائي، وتُعد إصابة ميليتاو الأكثر قلقاً، إذ باتت مشاركته في كأس العالم 2026 محل شك.

موسم صفري للريال

ويقترب ريال مدريد من الخروج بموسم صفري للعام الثاني على التوالي، إذ خسر نهائي السوبر الإسباني في جدة مطلع العام الحالي على يد غريمه التقليدي برشلونة، كما ودع كأس ملك إسبانيا مبكراً، إضافة إلى الخروج من دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني.

وفي الدوري الإسباني يبتعد ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بـ9 نقاط، قبل 6 جولات من نهاية البطولة.