المباراة :
الأهلي × ماتشيدا زيلفيا
السبت 25 أبريل 2026
الملعب:
مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة
التوقيت:
7:15 بتوقيت السعودية
ماتشيدا زيلفيا الياباني
الأهلي السعودي
مشواره :
طريقة اللعب: 4-3-3
- التشكيلة: (ميندي، ريان حامد، ديميرال، ايبانيز، زكريا، كيسيه، انزو، اتنغانا، محرز، توني وغالينو).
- الهداف: رياض محرز بـ(4 أهداف، 2 أسيست).
- القيمة السوقية: 173.83 مليون يورو.
قوته:
1 - التحولات السريعة واستغلال المساحات.
2 - التمرّس على اللعب في النهائيات.
3 - يلعب بين أرضه وجمهوره.
نقاط ضعفه:
1 - البداية الضعيفه للمباراة.
2 - الثقة الزائدة في اللاعبين.
طريقة اللعب: 3-5-2
- التشكيلة: (كوسي، شوجي، أوكامورا، ناكاياما، لافي، هيروكي، ناكامورا، ايريك، سوما، هاياشي ينجي)
- الهداف: يوكي سوما بـ(3 أهداف، أسيست).
- القيمة السوقية: 19.30 مليون يورو.
قوته:
1 - يحظى لاعبوه بثقة كبيرة داخل الملعب.
2 - فريق منظم ودفاعه قادر على إيقاف الخصم.
3 - سهولة نقل الكرة والوصول لمرمى الخصم.
نقاط الضعف:
1 - يعاني من الإرهاق.
2 - يواجه ضغطاً جماهيرياً.