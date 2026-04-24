المباراة :

الأهلي × ماتشيدا زيلفيا

السبت 25 أبريل 2026

الملعب:

مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

التوقيت:

7:15 بتوقيت السعودية

ماتشيدا زيلفيا الياباني

الأهلي السعودي

مشواره :

مشواره :

طريقة اللعب: 4-3-3

- التشكيلة: (ميندي، ريان حامد، ديميرال، ايبانيز، زكريا، كيسيه، انزو، اتنغانا، محرز، توني وغالينو).

- الهداف: رياض محرز بـ(4 أهداف، 2 أسيست).

- القيمة السوقية: 173.83 مليون يورو.

قوته:

1 - التحولات السريعة واستغلال المساحات.

2 - التمرّس على اللعب في النهائيات.

3 - يلعب بين أرضه وجمهوره.

نقاط ضعفه:

1 - البداية الضعيفه للمباراة.

2 - الثقة الزائدة في اللاعبين.

طريقة اللعب: 3-5-2

- التشكيلة: (كوسي، شوجي، أوكامورا، ناكاياما، لافي، هيروكي، ناكامورا، ايريك، سوما، هاياشي ينجي)

- الهداف: يوكي سوما بـ(3 أهداف، أسيست).

- القيمة السوقية: 19.30 مليون يورو.

قوته:

1 - يحظى لاعبوه بثقة كبيرة داخل الملعب.

2 - فريق منظم ودفاعه قادر على إيقاف الخصم.

3 - سهولة نقل الكرة والوصول لمرمى الخصم.

نقاط الضعف:

1 - يعاني من الإرهاق.

2 - يواجه ضغطاً جماهيرياً.