حقق الزمالك فوزاً ثميناً على ضيفه بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس (الخميس) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

صناعة أنغولية.. وتسجيل برازيلي

جاء هدف الزمالك في الدقيقة 84، بعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيسر للبديل الأنغولي شيكو بانزا أنهاها بتمريرة مميزة لزميله البرازيلي خوان بيزيرا داخل منطقة الجزاء، ليُسكنها الأخير بتسديدة في شباك حارس بيراميدز أحمد الشناوي.

هدف مُلغى للزمالك

وألغى حكم اللقاء الهدف الثاني للزمالك في الثواني الأخيرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب وقوع شيكو بانزا في مصيدة التسلل قبل تسجيل الكرة في الشباك.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة، معززاً صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.