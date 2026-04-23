هل كان مجرد «طيش شباب» أم تهديداً للأمن العام؟ القصة التي شغلت الرأي العام في مصر والخليج، عادت للواجهة اليوم بعد قرار قضائي بتخفيف عقوبة سائح خليجي متورط في مطاردة كادت تنتهي بكارثة في قلب القاهرة.

وأصدرت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في القاهرة حكمًا بتخفيف العقوبة بحق السائح الكويتي «عبد الوهاب. ف» من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، في واقعة مطاردة «كوبري أكتوبر»، التي انتهت بإصابة عدد من رجال الشرطة وتلفيات واسعة في الطريق العام.

القضية التي بدأت كمخالفة مرورية عادية في صباح يوم 14 أغسطس 2025، تحولت سريعًا إلى مطاردة خطيرة داخل قلب القاهرة، بعد أن حاول سائق سيارة فارهة الفرار من نقطة تفتيش، رغم اكتشاف انتهاء رخصته وقيادته تحت تأثير مواد مسكرة، بحسب تحقيقات النيابة. ومع تصاعد الأحداث، واصل السائق القيادة بسرعة عالية عبر الكوبري، محطمًا الحواجز الحديدية ومسببًا أضرارًا في سيارات أخرى، قبل أن تتدخل قوات الأمن المصرية، وفقاً لمحاضر الشرطة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن ثلاثة من رجال الشرطة المصرية أصيبوا أثناء محاولة السيطرة على السيارة، وسط مقاومة عنيفة من السائق، الذي أظهرت التحقيقات لاحقًا وجود آثار لمواد مخدرة وكحول داخل جسده وداخل المركبة.

القضية أخذت بعدها القضائي، حيث وجهت له النيابة اتهامات تشمل القيادة تحت تأثير مواد مخدرة، ومقاومة السلطات، والتسبب في تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة، وهو ما انتهى في الحكم الابتدائي إلى السجن لثلاث سنوات.

لكن محكمة الاستئناف قررت اليوم تخفيف العقوبة إلى سنة واحدة، مع الأخذ بالرأفة، في قرار أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر حوادث الطرق جدلًا في القاهرة خلال الفترة الأخيرة.

وبين تفاصيل المطاردة وسرعة الأحداث داخل أحد أهم شرايين العاصمة المصرية، يبقى السؤال الذي يطرحه الرأي العام: كيف يمكن لمخالفة مرورية أن تتحول في لحظات إلى مطاردة خطيرة؟