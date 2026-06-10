أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي اليوم (الأربعاء) أن لبنان يواجه ظروفاً بالغة الصعوبة نتيجة حرب فُرضت عليه خدمةً لأجندة خارجية.



وقال رجي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، إن المفاوضات الجارية «تُدار حصراً من قبل الدولة اللبنانية ولمصلحة لبنان»، معتبراً أن المسار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد لتحقيق حلول مستدامة.



وفي رده على أسئلة النواب الفرنسيين، قال وزير الخارجية اللبناني: «سلاح حزب الله فقد مبرراته، والدولة اللبنانية ماضية في حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل أراضيها».



وأشار إلى أنه لبّى دعوة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي لحضور جلسة استماع استمرت ساعتين، بحضور رئيس اللجنة وعدد من النواب من مختلف الأحزاب الفرنسية.



في المقابل، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على قضاء صور وقرى في جنوب لبنان، إضافة إلى بلدات في البقاع الغربي شرقي البلاد، اليوم.



وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر جديدة بالإخلاء لسكان مناطق في قضائي صيدا والنبطية، وبحسب مصادر طبية تسببت الغارات في مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.



وفي غضون ذلك، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة العمل بحزم ضد إيران ووكلائها، معتبراً أنهم يشكلون تهديداً للاستقرار في الشرق الأوسط وللساحة الدولية.