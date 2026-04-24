أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية تعميماً ملاحياً عاجلاً حذّرت فيه من مخاطر الناقلة الروسية (ARCTIC METAGAZ)، التي أصبحت خارج السيطرة في عرض البحر المتوسط، شمال مدينة بنغازي، وذلك عقب انقطاع حبل الجر أثناء عملية سحبها.

وفي 4 مارس الماضي تعرضت ناقلة الغاز الروسية لانفجارات في البحر المتوسط قبالة سواحل بنغازي.

وأوضحت المصلحة أن الناقلة انفصلت عن قاطرة السحب نتيجة عطل فني، ما أدى إلى انجرافها بشكل حر، مع تعذر إعادة ربطها حتى اللحظة.

وبيّنت أن الناقلة تبعد نحو (120) ميلاً بحرياً شمال بنغازي، وتشكل خطراً على الملاحة البحرية، لاسيما أنها لا تزال تحمل كميات من الغاز الطبيعي المسال ومواد وقود، الأمر الذي يرفع من احتمالات التلوث البيئي أو وقوع حوادث بحرية.

ودعت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية جميع السفن والوحدات البحرية العاملة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بمسافة أمان لا تقل عن 5 أميال بحرية من موقع الناقلة.

كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عبر قنوات الاتصال البحرية المعتمدة عن أي مستجدات تتعلق بحالة الناقلة، بما في ذلك أي تسرب أو انبعاثات أو تغير في وضعها.