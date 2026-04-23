كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو ،عنأن الحكم الإسباني مونويرا،الذي ادار مباراة برشلونة وضيفه سيلتا فيجو، التي جمعتهما على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (1 - 0)، اضطر لإيقاف المباراةلحين التأكد من سلامةمشجعتعرض لذبحة صدرية في المدرجات الملعباستدعى تدخلا عاجلا من الطاقم الطبي، الذي نجح في إنقاذه.



يذكر أن مهاجم برشلونة لامين يامال أحرز هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، لينتزع برشلونة ثلاث نقاط ثمينة، قبل خروجه متأثرا بآلام عضلية، غادر على إثرها أرض الملعب.