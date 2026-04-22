كشفت الفنانة الاستعراضية دينا اتباعها نظام «الطيبات» الغذائي الذي أعلن عنه الدكتور ضياء العوضي المثير للجدل، والذي توفي قبل أيام عدة، وظهرت معه في بث مباشر عبر صفحته على الفيسبوك في يناير 2025.

قولون وخشونة

وقالت دينا: «من سنة كنت بعاني من كذا حاجة منها القولون وكان بيطلعي حبوب واحمرار في الوجه، ولا استطيع الجلوس في الشمس وكان عندي مشكلة في ركبتي اليمين ورحت لأحد الأطباء وقال لي هتدخلي في خشونة ولازم عمل علاج طبيعي وأنا بخاف من الحاجات دي لأني راقصة وركبتي دي أساس، ومشيت على نظام «الطيبات»، ولما وقفت الدقيق تخلصت من آلام الظهر والرجل».

وأضافت: «كل ما حد يشوفني يقولي انتي بتعملي فيلر فين؟ أقولهم عمري ما عملت فيلر، ونظام «الطيبات» فرق معايا في شد الجسم بيشوفوني يقولوا خسيتي لكن على الميزان أنا مش فارقة أنا جسمي اتشد».

نوم ولياقة

وأكملت: «النظام فرق معايا في عدد ساعات نومي بقيت بنام ساعات نومي كاملة الـ8 ساعات، كما أصبحت لياقتي أعلى لو عندي تدريب 5 ساعات ورا بعض مش بتعب، باكل مرة واحدة في اليوم».

وتابعت متحدثه عما اكتشفته بعد النظام: «كنت بعاني من تساقط الشعر لكن وقف الحمد لله ونفسيتي حلوة مع أن في حياتي حاجات تكسر النفسية لكن النظام جميل بيشيل الاكتئاب».

وأكدت شعورها بتحسن كبير في وقت قصير قائلة: «النتيجة ظهرت خلال 3 أسابيع مكنتش بحس بأي آلام في جسمي أما القولون أخذ 3 شهور».