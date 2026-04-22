بعد عشرات السنين من الخداع، ومئات الضحايا، وأسماء لا تنتهي، انتهت في مراكش قصة المحتال الإسرائيلي آفي غولان، الرجل الذي عاش عمره متنقلاً بين الهويات المزيفة، قبل أن تسقطه الشرطة المغربية داخل فيلا فاخرة كان يختبئ فيها بهدوء.

لم يكن غولان مجرد محتال عابر. الرجل السبعيني بنى شهرته على قصص مثيرة تكاد تبدو مأخوذة من فيلم جريمة.

كان يتصل بضحاياه ويعرّف نفسه تارة بأنه ملياردير يهودي قادم من البرازيل، وتارة أخرى بأنه رجل أعمال أمريكي من ميامي، وأحياناً يقدم نفسه على أنه ابن الملياردير المصرفي جوزيف صفرا. بهذه الوجوه المختلفة وغيرها، نجح في انتزاع الأموال من ضحاياه في إسرائيل والبرازيل والإكوادور والأرجنتين.

في واحدة من أكثر عملياته إثارة، تواصل مع أشخاص مدعياً أنه يجمع الأموال من أجل تهجير يهود المغرب إلى إسرائيل، وأقنعهم بتحويل الأموال بشكل عاجل، قبل أن يختفي بعد وصول آخر حوالة.

وفي حيلة أخرى أكثر دهاء، أرسل رسائل يطلب فيها التبرع من أجل طرود غذائية مخصصة ليهود المغرب، مدعياً أن التحويلات البنكية تواجه صعوبات وأن الأمر يحتاج إلى تحويل مباشر وسريع.

لكن أخطر جرائمه كانت تلك التي استغل فيها حدثاً تصدّر الأخبار في تل أبيب. حين كانت الإسرائيلية نعمة يسسخار محتجزة في روسيا، استغل غولان القضية وتواصل مع صديقاتها، مقدماً وعوداً بأنه يستطيع إطلاق سراحها عبر جنرال من جيش الإكوادور سيسافر إلى موسكو للتدخل شخصياً. ولم يكتفِ بالكلام، بل أرسل وثيقة مزورة تبدو رسمية، ثم طلب 10 آلاف دولار وتحويل 8 آلاف شيكل لتغطية «تكاليف الرحلة».

وفي أمريكا الجنوبية، كان يقدم نفسه باسم «ألبيرتو» أو «جاكي صفرا»، مدعياً أنه وريث لعائلة مصرفية ثرية، ويغري ضحاياه بصفقات مالية واستثمارات وهمية، قبل أن يطلب مبالغ صغيرة رسوماً مؤقتة أو مصاريف تحويل، ثم يختفي.

والأدهى من ذلك أن الشرطة المغربية عثرت بحوزته على وثيقة مزورة من بنك عالمي تُظهر امتلاكه حساباً بقيمة 31.3 مليون يورو، وهي الورقة التي كان يستخدمها لإقناع ضحاياه بأنه ثري حقيقي لا يحتاج إلا إلى «مساعدة مؤقتة».

والمثير أن هذا الرجل ليس جديداً على السجون. فلقد أمضى آفي غولان نحو 35 عاماً خلف القضبان، وواجه نحو 100 قضية جنائية، لكنه كان يعود في كل مرة باسم جديد وقصة أكثر إقناعاً.

وهذه المرة، انتهت الحكاية في مراكش، لكن خلفه يمتد طابور طويل من الضحايا، من اليابان إلى ألمانيا وأمريكا الجنوبية، جميعهم وقعوا في فخ «الرجل صاحب الألف وجه»، الذي عاش عمره الكامل تقريباً وهو يسرق الآخرين بالكلام لا بالسلاح.