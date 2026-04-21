في كواليس مؤلمة، كشف يوسف الغيث، مدير أعمال الفنانة الكويتية الراحلة حياة الفهد، تفاصيل الساعات الأخيرة في رحلتها مع المرض، التي انتهت بعد تدهور صحي متسارع عقب فترة طويلة من المعاناة.

تدهور صحي متصاعد

وأوضح مدير أعمالها في تصريحات تلفزيونية أن الحالة الصحية للفنانة لم تكن مستقرة منذ أشهر، إلّا أن وضعها شهد تدهوراً حاداً خلال اليومين الأخيرين، بعد إصابتها بالتهاب شديد في الدم، ما تسبب في مضاعفات خطيرة أثّرت على عدد من الأعضاء الحيوية.

وأضاف أن الفنانة نُقلت إلى العناية المركزة، وخضعت لمحاولات طبية مكثفة لإنقاذها، شملت تدخلات عاجلة ومحاولات إنعاش متكررة على مدار الساعة.

فشل الاستجابة للعلاج

ورغم الجهود الطبية المستمرة، أكد مدير أعمالها أن حالتها لم تستجب للعلاج، لتفارق الحياة في الساعات الأولى من فجر اليوم.

فقدت القدرة على النطق

وأشار إلى أنها كانت قد تعرضت قبل نحو عام لجلطة دماغية، تركت آثاراً بالغة على وضعها الصحي، وأدت إلى فقدانها القدرة على النطق والوعي لفترات طويلة، مع استمرار تدهور حالتها تدريجياً حتى لحظة الرحيل، في مشهد إنساني قاسٍ انتهى برحلة طويلة مع المرض.

رحيل حياة الفهد

يشار إلى أن الفنانة حياة الفهد رحلت عن عالمنا، اليوم الثلاثاء 21 أبريل، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 60 عاماً، قدمت خلالها إسهامات بارزة في الفن الخليجي والعربي، جمعت فيها بين التمثيل والكتابة والإنتاج والتقديم الإذاعي.