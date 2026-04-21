فيما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنان اللبناني فضل شاكر، قطع مدير أعماله إياد النقيب بعدم صحتها، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، واصفًا إياه بشائعات مضللة يتم ترويجها عبر بعض الحسابات بهدف إثارة البلبلة وجذب التفاعل.

بحالة جيدة

وقال النقيب لـ«عكاظ»: «شاكر يتمتع بحالة جيدة، وما زال محتجزًا داخل السجن في لبنان، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة حول وفاته غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة، مشيراً إلى أن عائلة الفنان زارته أخيراً، ما ينفي بشكل واضح كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية».

صحة مستقرة

وفي السياق، أكد مقربون من شاكر أن حالته الصحية مستقرة، مؤكدين بأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول مثل هذه الشائعات، والتي تستهدفه بين الحين والآخر دون أي مصدر موثوق.