حتى اليوم وربما غداً تسرقني صور الشاعر الأمير بدر بن المحسن من تفاصيل كل أغنية يكتبها، فالعشق في فلسفته ليس دائماً شخصاً يحب شخصاً، بل كائناً أرضياً يمد قلبه نحو شيء لا يستطيع امتلاكه.

صور متنوعة للحب الذي يعيش على الترقُّب أكثر مما يعيش على اللقاء، فتلقاه هنا بين قاع وغيمة، حيث يرسم مسافة كاملة بين الأرض والسماء، وهناك بين نجمة ونهر، حيث يصبح الحب حالة تجمع بين رمزين ينتميان إلى عالمين مختلفين؛ أحدهما السماء والآخر يجري على الأرض. وعلاقة لا تقوم على التماثل، بل على الاختلاف. وهذا جوهر كثير من العلاقات الإنسانية.

لم تكن هذه الفلسفة لأعظم شاعر سعودي كتب الأغنية بدر بن عبدالمحسن مجرّد براعة في اختيار الصورة بل براءة اختراعها، وهي قدرة نادرة على تحويل العاطفة إلى كونٍ كامل؛ نجمة تحب نهراً، قاع يعشق غيمة، ليل يحمل انتظاراً، وريح تمرّ كأنها خبرٌ من قلب بعيد. كان الحب عنده لا يُقال مباشرة، بل يُرى؛ في الماء، والضوء، والغيم، والظل، والطرقات الطويلة. لذلك بقيت صوره حيّة، لأن الشاعر لم يكن يصف العاطفة من خارجها، بل كان يخلق لها مشهداً تتنفس داخله.

اليوم تبدو الأغنية في كثير من نماذجها أكثر استعجالاً. وكثيراً ما تفقد ذلك العمق الذي يجعل المستمع يعود إلى النص كما يعود إلى ذكرى قديمة. لم تعد المشكلة في غياب الحب عن الأغنية، بل في غياب التأمل فيه. الحب حاضر، لكن فلسفته غائبة؛ الشوق حاضر، لكن صورته أقل اتساعاً؛ الألم موجود، لكنه يُقال غالباً كما هو، بلا نجمة، بلا نهر، بلا غيمة تعبر بينهما فتوجع المعنى.

لم تكن قصيدة بدر الغنائية تكتب للحظة الاستماع وحدها، بل لما بعدها. كانت تترك في الداخل سؤالاً لا ينتهي. لماذا تقهر الغيمة النجمة؟ لماذا يعكر حجر طفل مواعيد الهنا؟ لماذا يظل العاشقان قريبين إلى حد الانعكاس، بعيدين إلى حد الاستحالة؟ هذه الأسئلة هي التي تصنع عمر الأغنية. أما الأغنية التي تمنحك معناها كاملاً من أول سماع، فقد تمنحك متعة عابرة، لكنها لا تمنحك إقامة طويلة في الذاكرة.

وليس القول إن القصيدة الغنائية اليوم عاجزة تماماً عن استجلاب الصورة الجمالية؛ فالمواهب لا تنعدم، والشعر لا يموت. لكن المناخ تغيّر. السوق صار أسرع من التأمل، والمنصات صارت تكافئ الانتشار أكثر مما تكافئ العمق.

بعد رحيل بدر، لم يغب شاعر فحسب، بل غاب جزء من طريقة النظر إلى العاطفة. غاب ذلك الجزء الذي يحوّل الوجع إلى مشهد، والحنين إلى كائن، والانتظار إلى سماء وماء. لذلك نشعر أن شيئاً من البدر مفقود في الأغنية اليوم؛ ليس الاسم وحده، بل تلك القدرة على تهذيب الشعور حتى يصبح صورة، وعلى تعميق الصورة حتى تصبح فلسفة، وعلى جعل الأغنية لا تُسمع.