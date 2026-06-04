أعلن المستشار تركي آل الشيخ انطلاق تصوير الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق 3»، بطولة كريم عبد العزيز، مؤكداً طرح العمل في دور العرض السينمائي خلال صيف 2027.

ونشر آل الشيخ صورة لكريم عبد العزيز من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، متمنياً التوفيق لفريق العمل، ومشيراً إلى بدء تنفيذ المشروع الذي يحظى بترقب واسع من الجمهور العربي.

نجاح السلسلة

ويُعد الفيل الأزرق من أبرز السلاسل السينمائية العربية خلال السنوات الأخيرة، بعدما حقق الجزء الأول ثم الجزء الثاني نجاحاً جماهيرياً وإيرادات كبيرة، مستنداً إلى حبكة تجمع بين الغموض والتشويق والإثارة، ما جعله من أكثر الأعمال انتظاراً عند الإعلان عن أي جزء جديد.

مفاجآت مرتقبة

ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثالث عودة عدد من أبطال الأجزاء السابقة، إلى جانب مفاجآت وتطورات جديدة ضمن الأحداث، في محاولة لمواصلة النجاح الذي حققته السلسلة منذ انطلاقها.

ويأتي الإعلان عن الفيلم الجديد وسط حالة من الترقب بين عشاق السلسلة، الذين ينتظرون الكشف عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالأبطال المشاركين وخطوط الأحداث الجديدة.

أحدث أعمال كريم عبد العزيز

ويُعرض لكريم عبد العزيز حالياً فيلم Seven Dogs، الذي يشاركه بطولته أحمد عز وتارا عماد وعدد من نجوم هوليوود، فيما يتولى إخراجه الثنائي العالمي عادل العربي وبلال فلاح.

ومن المنتظر أن يشكل «الفيل الأزرق 3» محطة جديدة في مسيرة كريم عبد العزيز السينمائية، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أعماله خلال السنوات الأخيرة.