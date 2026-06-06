حوّلت جماهير نادي مولودية الجزائر سماء العاصمة إلى لوحة حمراء مضيئة، بعدما أطلقت آلاف المشاعل والألعاب النارية احتفالاً بتتويج فريقها بلقب الدوري الجزائري للمرة العاشرة في تاريخه.

وشهدت شوارع الجزائر العاصمة مساء الخميس أجواء احتفالية استثنائية، إذ غطت الأضواء الحمراء والدخان المتصاعد أفق المدينة، في مشاهد لافتة عكست فرحة أنصار «العميد» بإنجاز فريقهم الجديد.

الألعاب النارية تزين سماء الجزائر

وأظهرت مقاطع وصور متداولة مشاهد مبهرة للألعاب النارية والمشاعل التي أطلقتها الجماهير في مختلف أنحاء العاصمة، لتتحول سماء الجزائر إلى اللون الأحمر احتفاءً باللقب العاشر في سجل النادي.

ويُعرف أنصار مولودية الجزائر بقدرتهم على تقديم عروض جماهيرية مميزة، وهو ما تجسد مجدداً خلال الاحتفالات التي صاحبت التتويج.

تتويج رسمي في الجولة الأخيرة

وتتواصل الاحتفالات خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ يتسلم الفريق كأس الدوري رسمياً اليوم (الجمعة) على ملعب علي لابوانت، بمناسبة مباراته أمام جمعية أولمبي الشلف في الجولة الأخيرة من البطولة.

ثلاثية تاريخية

وواصل مولودية الجزائر هيمنته على الكرة الجزائرية بتحقيق لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي، بعد تتويجه في عامي 2024 و2025، ليضيف لقب 2026 إلى خزائنه ويحقق ثلاثية تاريخية تعزز مكانته بين كبار أندية الجزائر.