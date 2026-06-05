تتواصل الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ12 من مهرجان أفلام السعودية، المقرر إقامتها في مدينة الظهران خلال الفترة من 25 يونيو حتى مطلع يوليو القادم، وسط ترقب واسع من صُنَّاع السينما والنقاد والمهتمين بالشأن الثقافي والفني، في حدث بات يمثل إحدى أبرز المحطات السنوية الداعمة لصناعة الفيلم السعودي.

ويأتي المهرجان هذا العام امتداداً لمسيرته التي نجحت على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كمنصة رئيسية لاكتشاف المواهب السينمائية السعودية، وتعزيز حضور الإنتاج المحلي، وفتح آفاق جديدة أمام المخرجين والمنتجين والكتّاب لعرض أعمالهم والتواصل مع المختصين والخبراء في القطاع السينمائي.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة الجديدة برنامجاً حافلاً يتضمن عروضاً لأفلام سعودية وخليجية وعربية متنوعة، إلى جانب جلسات حوارية وورش عمل متخصصة وندوات تناقش أحدث التطورات في صناعة السينما، فضلاً عن استضافة عدد من الأسماء البارزة في المجال الفني والثقافي.

ويحظى المهرجان بأهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع السينما في المملكة، مدعوماً بالتحولات الثقافية التي أسهمت في خلق بيئة جاذبة للإنتاج السينمائي والاستثمار في المحتوى الإبداعي المحلي.