يواجه مدرب النصر جيسوس حالة قلق كبير من وجود 6 من نجوم الفريق النصراوي (محمد سيماكان، نواف بوشل، سلطان الغنام، علي الحسن، مارسيلو بروزوفيتش وعبدالرحمن غريب) في قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال حصولهم على الإنذارات في مواجهة الأهلي، الأربعاء 29 أبريل الجاري، الساعة 9:00 مساء، على ملعب الأول بارك، ضمن قمة الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وتشكل مواجهة «الكلاسيكو» أهمية كبيرة للفريق النصراوي الذي يعتلي الصدارة برصيد 76 نقطة، ويطمح في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه بقوة في حصد بطولة دوري روشن، فيما الفريق الأهلاوي يوجد في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ويتطلع للتمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري.



وستكون مباراة النصر عقب مواجهة الأهلي أمام القادسية، الأحد الثالث من مايو القادم، الساعة 9:00 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في الجولة الـ31 من دوري روشن.