حذر حارس المرمى الأهلاوي السابق محمد المترو لاعبي الأهلي من الدخول إلى أجواء المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لأندية النخبة، السبت القادم، بنفس الطريقة التي دخلوا بها مواجهة نصف النهائي أمام فريق فيسيل كوبي الياباني في الشوط الأول، والتي خرج من خلالها الفريق خاسراً بهدف مقابل لا شيء، بسبب تباعد خطوطه والبطء في الهجمة وسوء مراقبة مهاجمي الخصم في ملعب الأهلي، مبيناً أن هذا الأسلوب مثّل عبئاً على كافة خطوط الفريق، وتحديداً حارس المرمى والدفاع، ولابد أن يبدأ الفريق الأهلاوي المواجهة الختامية مثل أسلوبه في الشوط الثاني من مباراته ضد فيسيل كوبي، في نصف النهائي، بأداء متوازن في كافة الخطوط دفاعاً وهجوماً من خلال ممارسة الضغط على الخصم وتقارب خطوط الفريق في نقل الكرة، ومن أجل خطف هدف مبكر يلخبط أوراق الخصم ويرفع معنويات لاعبي الأهلي الذين يمتلكون قدرات فنية أعلى من أي فريق مشارك في هذه البطولة، وهو قادر على الحفاظ عن اللعب بشرط احترام الخصم وعدم ترك مساحات له وترك عناصره بدون رقابة وحرية في التنقل.



واختتم المترو حديثه بقوله: «بفرض أسلوبه الفني المناسب أمام خصمه من أجل التراجع والحصول على مساحات وفرص للتسجيل وحسم اللقاء، سيكون اللقب الآسيوي لصالح الأهلي، وإسعاد الجماهير الأهلاوية التي ستساند اللاعبين بدعمها المعنوي غير المستغرب».