نجحت الصين في إطلاق قمر اصطناعي جديد مخصص لاختبار تكنولوجيات الاتصالات المتقدمة، من موقع "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة "هاينان" الواقعة جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن القمر الصناعي حُمِل على متن صاروخ من طراز "لونغ مارش-5"، واستقر بنجاح في مداره المخطط له سلفًا.

وتتلخص المهمة الرئيسة لهذا القمر في إجراء اختبارات دقيقة للتحقق من كفاءة تقنيات الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة، كما تسجل هذه العملية النجاح رقم 650 لسلسلة عائلة صواريخ "لونغ مارش" الحاملة.