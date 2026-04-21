قدم المدافع الأهلاوي ميريح ديميرال أداءً دفاعياً مميزاً خلال مواجهة نصف النهائي أمام فريقي فيسيل الياباني، مؤكداً قيمته كأحد أبرز عناصر الخط الخلفي، بعدما ظهر بثبات كبير وقدرة واضحة على إيقاف خطورة المنافسين.



ولم يتمكن أي لاعب من مراوغة ديميرال طوال المباراة، في رقم يعكس يقظته العالية وتمركزه المثالي، كما تفوق في 6 من أصل 7 ثنائيات خاضها، ليؤكد تفوقه البدني والذهني في المواجهات الفردية.



هذا الأداء يعكس الدور المحوري الذي يلعبه ديميرال في تأمين الخط الدفاعي، ويمنح فريقه صلابة إضافية، خصوصاً في المباريات التي تتطلب تركيزاً عالياً وانضباطاً تكتيكياً.