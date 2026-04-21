في واقعة مُفجعة، تحولت ليلة زفاف عروس مصرية إلى حالة من الحزن والصدمة، إثر وفاتها المفاجئة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة خلال حفل زفافها بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وبحسب مصادر طبية وأمنية، تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بوصول عروس تُدعى «فرح مدحت»، تبلغ من العمر 24 عاماً، إلى مستشفى أولاد صقر المركزي في حالة فقدان كامل للوعي، وذلك بعد سقوطها مغمى عليها داخل قاعة الأفراح أثناء مراسم الزفاف.

وكشفت الفحوصات الأولية أن العروس تعرضت لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، إذ جرى نقلها إلى قسم الرعاية المركزة ومحاولة إنعاشها، إلا أن حالتها تدهورت سريعاً، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى بعد ساعات من الحادثة.

وأكد شهود عيان وأهالي المنطقة أن العروس كانت في حالة طبيعية خلال الحفل، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ وسط ذهول الحاضرين، الذين ظنوا في البداية أنها مجرد حالة إغماء عابرة نتيجة الإجهاد أو التوتر، قبل أن تتبين خطورة الموقف.

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، مع تكليف مفتش الصحة بإعداد تقرير تفصيلي عن سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي مركز أولاد صقر، إذ تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، وتداول الأهالي منشورات نعي مؤثرة، واصفين الراحلة بـ«عروس الجنة»، في مشهد إنساني مؤلم يعكس حجم الصدمة التي خلفتها الحادثة.