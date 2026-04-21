يتفوق فريق الريان القطري من حيث القيمة السوقية قبل مواجهة فريق الشباب السعودي، بعد غد (الخميس)، 6:45 مساء، على استاد أحمد بن علي، في نهائي دوري أبطال الخليج، إذ تبلغ قيمة فريق الريان 63.58 مليون يورو، مقابل 44.53 مليون يورو للفريق الشبابي، بفارق يصل إلى 19 مليون يورو.



ويعكس هذا الفارق امتلاك الريان عناصر ذات قيمة تسويقية أعلى، إلا أن مثل هذه الأرقام لا تحسم المواجهات النهائية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمباراة بحجم نهائي دوري أبطال الخليج.



وتترقب جماهير الكرة الخليجية مواجهة قوية وتنافسية على اللقب بين فريقي الشباب السعودي والريان القطري، إذ يسعى كل طرف لفرض تفوقه داخل الملعب، في ظل طموحات مشتركة بالتتويج، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، بعيداً عن لغة الأرقام والقيم السوقية.