اقترب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة إلى ريال مدريد لولاية تدريبية ثانية، بعدما ودّع نادي بنفيكا وجماهيره برسالة رسمية نشرها عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، في خطوة تعكس اقتراب إتمام انتقاله إلى النادي الإسباني.



وكان بنفيكا قد أعلن في بيان رسمي أن ريال مدريد سدد قيمة الشرط الجزائي في عقد مورينيو، والبالغة 15 مليون يورو، ما أنهى ارتباط المدرب البرتغالي بالنادي ومهّد الطريق أمام انتقاله إلى العاصمة الإسبانية.



وفي رسالته الوداعية، أعرب مورينيو عن تقديره لرئيس بنفيكا روي كوستا، موجهاً له الشكر على الثقة التي منحته فرصة قيادة الفريق، مؤكداً أن تمثيل النادي البرتغالي شكّل بالنسبة له «شرفاً وامتيازاً كبيراً».



كما أشاد المدرب البرتغالي بجميع العاملين داخل النادي، مثنياً على ما أظهروه من احترافية والتزام وكفاءة طوال فترة عمله، قبل أن يخص لاعبي الفريق برسالة حملت طابعاً إنسانياً، قال فيها: «أتمنى لهم النجاح على المستويين الشخصي والمهني، وأغادر وأنا على قناعة بأننا بنينا علاقة دائمة، فمن كان لاعباً تحت قيادتي يوماً سيبقى دائماً أحد لاعبيّ».



ورغم أن ريال مدريد لم يعلن رسمياً حتى الآن تعيين مورينيو مديراً فنياً للفريق، فإن جميع المؤشرات تؤكد اقتراب إتمام الصفقة، بعد إنهاء الإجراءات التعاقدية مع بنفيكا.



وفي السياق ذاته، أفادت شبكة «سكاي سبورتس» بأن مورينيو غادر لشبونة متوجهاً إلى مدريد اليوم (الأربعاء)، لاستكمال الخطوات النهائية الخاصة بعودته إلى النادي الملكي، مشيرة إلى أن ريال مدريد يستعد لإصدار بيان رسمي يعلن من خلاله التعاقد مع المدرب البرتغالي بعقد يمتد لثلاثة أعوام.



وأضافت الشبكة أن مورينيو سيصطحب معه خمسة أعضاء من جهازه الفني، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة على رأس الجهاز الفني للفريق المدريدي.