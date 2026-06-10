يستعد المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عاماً، للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة لكرة القدم، التي تستضيفها الأردن، في الفترة من 17 - 27 يوليو القادم، بمشاركة 8 منتخبات، هي: الأردن «المستضيف»، السعودية، الإمارات، البحرين، العراق، سورية، فلسطين، لبنان.



وأجريت قرعة البطولة، اليوم، وأسفرت عن تسكين المنتخب السعودي في المجموعة (A) إلى جانب منتخبات سورية، لبنان، والإمارات.



وأكدت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد أهمية مشاركة المنتخب السعودي في هذا الحدث الآسيوي، الذي يمثّل محطة مهمة في إعداد الأخضر وجاهزيته للاستحقاقات القادمة، مبينة أن تلك المشاركات ضمن خطة إعداد طويلة تهدف إلى تطوير مستوى اللاعبات، وصقل قدراتهن من خلال الاحتكاك مع منتخبات مميزة في المنطقة.