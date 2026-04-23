أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة %15.1 خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة %6.3، في حين قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة %28.5، مدفوعة بارتفاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها» بنسبة %59.9، والتي تمثل %53.9 من إجمالي إعادة التصدير.

وأظهرت بيانات التجارة الدولية السلعية لشهر فبراير 2026 ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية بنسبة %4.7 على أساس سنوي، فيما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة %0.6، مع تراجع نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من %71.5 في فبراير 2025 إلى %68.7 في فبراير 2026. وعلى صعيد الواردات، سجلت ارتفاعًا بنسبة %6.6، في حين انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة %1.0 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفي السياق ذاته، ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات لتبلغ %40.8 في فبراير 2026، مقابل %37.8 في فبراير 2025، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية بوتيرة أعلى من الواردات خلال الفترة نفسها.

وبيّنت البيانات أن «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاءها» تصدّرت قائمة أهم سلع الصادرات غير البترولية، مشكّلة %25.5 من الإجمالي، ومرتفعـة بنسبة %56.1، تلتها «منتجات الصناعات الكيماوية» بنسبة %22.3 من الإجمالي وبنمو بلغ %17.6. وفي المقابل، كانت «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» أبرز السلع المستوردة بحصة %30.5 من إجمالي الواردات، وبارتفاع %27.8، تلتها «معدات النقل وأجزاؤها» بحصة %11.6 مع انخفاض بنسبة %10.5.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدّرت الصين وجهات صادرات المملكة بحصة %13.7 من الإجمالي، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة %12.1، ثم اليابان بنسبة %9.3، فيما استحوذت أهم 10 دول على %67.7 من إجمالي الصادرات. كما تصدّرت الصين واردات المملكة بنسبة %29.8، تلتها الإمارات بنسبة %8.0، ثم الولايات المتحدة بنسبة %7.4، فيما بلغت حصة أكبر 10 دول مورّدة %71.2 من إجمالي الواردات.

وفيما يتعلق بالمنافذ الجمركية، جاء ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في مقدمة منافذ الواردات بحصة %24.6، تلاه ميناء جدة الإسلامي بنسبة %18.4، ثم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة %16.2، فيما استحوذت هذه المنافذ الخمسة على %79.8 من إجمالي الواردات. أما في جانب الصادرات غير البترولية، فقد تصدّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المنافذ بحصة %18.9، تلاه ميناء جدة الإسلامي بنسبة %12.8، ثم ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل بنسبة %10.6، بإجمالي %57.8 لأهم خمسة منافذ.

وأكدت الهيئة أن بيانات عامي 2025م و2026 أولية، ويتم إعدادها استنادًا إلى السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة، بعد إخضاعها لعمليات مراجعة إحصائية وفق المنهجيات المعتمدة لضمان جودة البيانات ودقتها قبل نشرها.