تتجه أنظار عشاق الكرة في العالم بصفة عامة وفي العرب بصفة خاصة نحو المونديال المرتقب والذي سينطلق اليوم (الخميس) في 3 دول، هي: الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية، والمكسيك، وكندا، وسيشهد هذا المونديال حدثاً فريداً من نوعه، إذ وﻷول مرة ستشارك 8 منتخبات عربية في نسخة واحدة من كأس العالم.



وبدأ الظهور العربي في تاريخ بطوﻻت كأس العالم عام 1934 بمشاركة منتخب مصر، وسجل منتخب تونس أول فوز عربي على حساب منتخب المكسيك بهدف دون مقابل وذلك عام 1978، وحقق العرب 15 فوزاً في تاريخ مشاركاتهم في أكبر محفل كروي في العالم، ويتصدر منتخب المغرب قائمة أكثر المنتخبات العربية انتصاراً بواقع 5 انتصارات جاءت 3 منها في النسخة اﻷخيرة في قطر والتي حقق فيها المغرب المركز الرابع، ورغم انتصاره على إسبانيا إﻻ أنها لم تُعد في قائمة الانتصارات لحسم اللقاء بركلات الترجيح.



وجاء منتخبنا الوطني السعودي ثانياً بتحقيقه 4 انتصارات أهمها اﻻنتصار اﻷخير في قطر 2022 على المنتخب اﻷرجنتيني، فيما جاء منتخبا الجزائر وتونس ثالثاً بتحقيق 3 انتصارات لكل منهما، وعجزت منتخبات مصر وقطر واﻹمارات والكويت والعراق عن تحقيق الفوز في مشاركاتها السابقة في المونديال.



وتبحث المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في المونديال الحالي، وهي: المغرب والسعودية والجزائر وتونس ومصر وقطر والعراق واﻷردن لزيادة غلة اﻻنتصارات العربية في تاريخ كأس العالم.



ترتيب المنتخبات العربية اﻷكثر انتصاراً في تاريخ كأس العالم:



المغرب 5



السعودية 4



الجزائر 3



تونس 3