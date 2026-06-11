أعلنت وزارة التجارة انتهاء المهلة الاستثنائية التي كانت تسمح ببيع بعض المشغولات من الذهب والفضة والبلاتين غير المطابقة بالكامل لنسب النقاء المعتمدة، بعد انقضاء الفترة المحددة بـ 6 أشهر.



وكانت الوزارة قد أصدرت استثناء مؤقتا يتيح للتجار عرض وبيع المشغولات المصنّعة أو المستوردة قبل سريان النظام، حتى وإن كانت تحتوي على نقص محدود في نسبة المعدن الثمين، بشرط ألا يتجاوز هذا النقص أربعة أسهم (أجزاء في الألف).



ويعني ذلك عمليًا السماح بانخفاض بسيط جدًا في نسبة النقاء لا يتجاوز 4 من كل 1000 جزء (أي 0.4%)، فالذهب عيار 18 يفترض أن يحتوي على 750 جزءًا من الذهب الخالص في كل 1000 جزء (أي 75%)، وكان يُسمح خلال المهلة بأن يكون 746 بدلًا من 750، أي أن كل غرام ذهب عيار 18 يمكن أن ينقص منه نحو 0.004 غرام من الذهب فقط.



وينطبق هذا الهامش البسيط على بقية العيارات، فعيار 21 (875 من الألف) كان يسمح سابقا أن يصل إلى 871، والذهب عيار 24 (999 من الألف) يمكن أن يصل إلى 995.



ومع انتهاء هذه المهلة، أكدت الوزارة أن العمل بالاستثناء لم يعد قائمًا، وأنه يتعين على جميع المتعاملين في قطاع المعادن الثمينة الالتزام التام بنسب النقاء المحددة في اللائحة التنفيذية، دون أي استثناءات.



وشددت الوزارة على أن أي مشغولات تقل نسبة المعدن الثمين فيها عن الحد النظامي ستُعد غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، بغض النظر عن تاريخ تصنيعها أو استيرادها، ما يعني منع بيعها أو تداولها في الأسواق.



ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية المستهلك، وضمان جودة المشغولات المتداولة في السوق المحلية، ورفع مستوى الامتثال للأنظمة والمعايير الفنية المعتمدة.