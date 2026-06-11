الظهران مول يختتم فعالية «باو باترول» العالمية وسط إقبال عائلي استثنائي وتفاعل رقمي غير مسبوق بالشرقية

فعالية «باو باترول: الإنقاذ الكبير» من نيكولوديون في الظهران مول تستقطب 306,059 زائرًا طوال 10 أيام، وتحوّل 93.4% من الحضور إلى متسوقين، مع تسجيل 1.37 مليون مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة الشرقية.

شكّلت انطلاقة فعالية «باو باترول» (PAW Patrol®) في الظهران مول بتاريخ 28 مايو الماضي حدثًا استثنائيًا، شهد استجابة جماهيرية واسعة من العائلات في مختلف أنحاء المنطقة الشرقية فاقت جميع التوقعات الحالية. وعلى مدار عشرة أيام متتالية، سجّل الظهران مول نموًا قياسيًا في حركة الزوار بلغت نسبته 25.1% مقارنة بالفترة المماثلة السابقة، مما جعل فعالية «باو باترول: الإنقاذ الكبير» من «نيكلوديون» الحدث التجاري الأبرز والأكثر نجاحًا في في مسيرة المركز خلال السنوات الأخيرة.



نجحت هذه العروض المسرحية الحية، التي قدمها الظهران مول بالشراكة مع «باراماونت» و«سبين ماستر» ومن إنتاج شركة «إيفنت بوكس»، في استقطاب العائلات من جميع أنحاء الظهران والخبر والدمام والمناطق المجاورة، وصولًا إلى العاصمة البحرينية المنامة. وقد كان للأطفال الدور الأكبر في قيادة هذا الزخم الجماهيري؛ إذ استقبلت الفعالية أكثر من 66 ألف زائر من الصغار، محققةً قفزة هائلة مقارنة بمتوسط الفترات المماثلة البالغ 10 آلاف زائر، وهو رقم يجسد القدرة الاستثنائية للشخصيات العالمية المحبوبة على جذب الأسر، وتحويل شغف الأطفال إلى زيارات عائلية نشطة وتجربة تسوق متكاملة.



وتطابق حجم الأثر التجاري للحدث مع أثره المجتمعي؛ إذ أظهر استطلاع لآراء المتسوقين أُجري خلال فترة الفعالية أن 93.4% من الزوار قاموا بعمليات شراء فعلية شملت مختلف الفئات والمتاجر، وهو ما تجلّى في الأداء القوي لمبيعات المستأجرين طوال الأيام العشرة، ليؤكد دور الفعالية كمحرك حقيقي لقطاع التجزئة يتكامل فيه البعد التجاري مع النشاط الترفيهي.



وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ ماجد القثمي، الرئيس التنفيذي المكلف للظهران مول، قائلًا:

«أكدت هذه الفعالية قناعة لطالما آمنا بها، وهي أنه عندما يقدّم الظهران مول التجربة المناسبة للمجتمع المناسب، فإن العائلات تتفاعل معها بحماس استثنائي. وتمثل هذه الفعاليات ما تدعو إليه رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمار في جودة حياة الأسر السعودية، وصناعة لحظات مميزة داخل مجتمعاتها، والتأكيد على قدرة قطاعي الترفيه والتجزئة في المملكة على تقديم تجارب عالمية المستوى على أرض الوطن».

وقد حققت الفعالية تفاعلًا استثنائيًا عبر جميع حسابات الظهران مول على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ساهمت العائلات بشكل لافت في نشر الحدث من خلال مشاركة وتوثيق لحظاتها السعيدة والإشارة إلى حسابات المول طوال الأيام العشرة. وتجاوز الانتشار الطبيعي المدفوع بالشغف حدود الجمهور الاعتيادي للمول، ليجذب شرائح واسعة من مختلف أنحاء المنطقة الشرقية والمناطق المجاورة، ويشركهم في تفاصيل هذه التجربة الحية أولًا بأول.

منحت هذه الفعالية إدارة الظهران مول صورة دقيقة وواضحة لتطلعات المجتمع ورغباته المستقبلية؛ وكان أبرز ما جاء في آراء الزوار هو التفاعل اللافت مع برنامج «تجديد» للتطوير الشامل والتحديث الهيكلي القائم حاليًا، وسط مشاعر عميقة بالانتماء والشراكة في صياغة ملامح الظهران مول المستقبلية. ويأتي هذا التفاعل ليعزز الفلسفة التي بُني عليها هذا البرنامج تكريمًا لمجتمعٍ اتخذ من هذا المكان بيتًا له لأكثر من عقدين من الزمن، وبناءً على سنوات من الإصغاء المتمحور حول العائلات التي طالما جعلت من الظهران مول الوجهة الأقرب إلى قلوبهم.

يُذكر أن «باو باترول» هو مسلسل رسوم متحركة للأطفال من إنتاج «سبين ماستر إنترتينمنت» ويُعرض عبر قناة نيكلوديون، ويتابع مغامرات الطفل رايدر وفريقه من الجراء الذين يتعاونون لتنفيذ مهام الإنقاذ ومساعدة الآخرين في مدينة أدفنتشر باي. ومنذ انطلاقه، أصبح واحدًا من أكثر الأعمال الترفيهية شعبية لدى الأطفال حول العالم، بفضل ما يقدمه من قيم إيجابية تتمحور حول الشجاعة والصداقة والعمل الجماعي ومساعدة الآخرين.

يذكر أن الظهران مول يقدم خدماته للمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عقدين من الزمن، كوجهة عائلية مثالية تجمع بين الأصالة المجتمعية وتلبية المتطلبات اليومية بكل سهولة وراحة. وتحت إدارة شركة وجهات التسوق العقارية (RED Malls)، يشهد الظهران مول حاليًا تنفيذ برنامج «تجديد»؛ وهو مشروع إستراتيجي للتطوير والتحديث الهيكلي يهدف إلى توسيع المساحات القابلة للتأجير، وإعادة صياغة دور الظهران مول كأبرز وجهة عائلية في المنطقة، ويبقى على الدوام: «مكان يحبه قلبك».