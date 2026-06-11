أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم (الخميس)، قرار تاريخياً بتعيين الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكماً لمباراة كأس السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، بعد حرمانه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة مباريات في كأس العالم 2026.

بيان «يويفا»

وقال «يويفا» في بيان عبر موقعه الرسمي: «بعد مناقشات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عيّن «يويفا» اليوم الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026، والتي ستقام في 12 أغسطس في سالزبورغ، بين باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا، الفائز بالدوري الأوروبي».

إشادة بمسيرته التحكيمية

وأضاف البيان: «على الرغم من صغر سنه، رسّخ أرتان مكانته كواحد من أفضل حكام العالم، وهو مدرج في قائمة الفيفا الدولية منذ عام 2018، ومن أبرز المباريات التي أدارها مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، وتقديراً لأدائه المتميز نال جائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025».

حرمان من مونديال 2026

وكان من المقرر أن يدير أرتان، الحاصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال لعام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مباريات في كأس العالم 2026، إلا أن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية منعته من الدخول مطلع الأسبوع الحالي.

استقبال حافل في الصومال

وحظي الحكم أرتان باستقبال رسمي وشعبي حافل عقب عودته إلى بلاده، أمس (الأربعاء)، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أرتان في تصريحات صحفية: «ما حدث قد حدث وكان قدراً وأنا ممتن للدعم الذي قدمه لي الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأضاف: «الصومال بلدنا، سواء كانت الأوضاع جيدة أم سيئة، أريد أن أقول لشبابنا ألا يفقدوا الأمل في بلدهم، أنا الآن في بلدي، ولا أريد أن أكون في أي مكان آخر».