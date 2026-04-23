تأهل بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا عقب تغلبه على مضيفه باير ليفركوزن في المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء) على ملعب «باي أرينا».

بايرن للنهائي بعد غياب 6 سنوات

جاءت ثنائية العملاق البافاري بتوقيع هاري كين ولويس دياز في الدقيقتين 22 و90+3، ليبلغ فريق المدرب فينسنت كومباني المباراة النهائية بعد غياب ست سنوات.

منافس بايرن في النهائي

وينتظر بايرن ميونخ الفائز من مباراة شتوتجارت وفرايبورج المقررة اليوم (الخميس)، لمواجهته في نهائي كأس ألمانيا.

موسم رائع للبافاري

يُذكر أن بايرن ميونخ توج بلقب الدوري الألماني مطلع الأسبوع الجاري للمرة الـ35 في تاريخه، كما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على ريال مدريد، ليضرب موعداً مع حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي.