رأس وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ونظيرته وزيرة السياحة في الجمهورية الهيلينية أولغا كيفالوياني، اجتماع لجنة السياحة المنبثقة عن مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهيليني، الذي عُقد اليوم في مدينة طليطلة الإسبانية، على هامش الدورة الـ126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في قطاع السياحة، وبحث سبل تعزيز التعاون السياحي وتطويره بما يحقق المصالح والرؤى المشتركة.

وناقش الجانبان آفاق العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، وتبادل الخبرات السياحية، والترويج للوجهات، للارتقاء بالتجارب السياحية في البلدين.

واستعرض الوفدان التقدم المحرز في تطبيق الاتفاقيات الموقّعة سابقًا بين المملكة والجمهورية الهيلينية، منها برنامج العمل المشترك الموقع في يونيو 2024، واتفاقية التعاون في مجال السياحة الساحلية والبحرية المستدامة الموقّعة في مايو 2021.