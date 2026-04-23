حقق برشلونة فوزاً صعباً على ضيفه سيلتا فيغو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس (الأربعاء) على ملعب «كامب نو» ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإسباني «لا ليغا».

يامال يُسجل ويخرج مصاباً

جاء هدف برشلونة في الدقيقة 40 بتوقيع لامين يامال من ركلة جزاء، ثم خرج مصاباً، ليثير قلق الجماهير مع اقتراب «كلاسيكو الأرض» ضد ريال مدريد بعد أسبوعين، وكأس العالم بعد أقل من 50 يوماً.

حالة طارئة في المدرجات

كما توقفت المباراة لنحو 15 دقيقة في الشوط الأول بسبب تعرض مشجع يبلغ من العمر 60 عاماً لأزمة قلبية في المدرج الجانبي، ما استدعى مساعدة طبية فورية وتطبيق بروتوكول رابطة الدوري الإسباني، حيث نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 82 في صدارة ترتيب الليغا، بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، بينما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 44 نقطة في المركز السابع.