حقق منتخب إنجلترا فوزاً عريضاً على كوستاريكا بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب «إنتركو» بولاية فلوريدا الأمريكية، في البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أهداف المباراة

افتتح ديكلان رايس التسجيل للمنتخب الإنجليزي بعد تسع دقائق فقط من انطلاق المباراة، ثم أضاف أنتوني جوردون الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 68، قبل أن يوقع أولي واتكينز على الهدف الثالث قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

مجموعة إنجلترا

يقع منتخب إنجلترا في المجموعة الـ12 ببطولة كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات كرواتيا وغانا وبنما.

موعد المونديال

تنطلق اليوم (الخميس) منافسات بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا، وتستمر حتى 19 يوليو القادم.